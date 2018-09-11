Врио главы Махачкалы задержали по подозрению в хищении средств

Дагестанские правоохранители возбудили против Абусупьяна Гасанова уголовное дело. В рамках расследования они явились в кабинет чиновника с обысками.

По предварительной информации, врио главы Махачкалы подозревают в хищении бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей. Утром 7 ноября сотрудники ФСБ в камуфлированной форме обыскали рабочие помещения политика в здании городской администрации. Сам Абусупьян Гасанов находился в своем кабинете. Кроме того, силовики заглянули к нему домой, где также искали улики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, спецслужбы заинтересовались его личностью в связи с фактами превышения служебных полномочий при обращении с земельными ресурсами. В настоящее время временного руководителя Махачкалы задержали и увезли для проведения дальнейших следственных процедур. Стоит отметить, что Абусупьян Гасанов занимает свою должность с января 2018 года. Он принял обязанности мэра после осуждения бывшего начальника Мусы Мусаева.