В Москве против школьника возбудили уголовное дело за изготовление взрывчатки

Дома у 14-летнего подростка нашли компоненты для взрывного устройства. Об это сообщила источники среди столичных правоохранителей.

3 ноября школьника заподозрили в связи со взрывом, который произошел 31 октября в здании архангельского УФСБ. По информации следствия, 17-летний подрывник общался с младшим товарищем из Москвы. В квартире нового подозреваемого на улице Свободы провели обыск. Правоохранители нашли взрывчатку из селитры, бездымный порох и прочие незаконные вещества. Предполагается, что юноша действовал в составе преступной группы.

Против него возбудили уголовное дело по признакам группового изготовления взрывчатых веществ и устройств, а также их незаконной покупки и хранения. В субботу сотрудники Следственного комитета намерены добиться от суда меры пресечения для задержанного. Возраст позволяет арестовать подозреваемого на время следствия.