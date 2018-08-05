19-летнего студента задержали за ранение полицейского ножом в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников конфликта, но пока поймали лишь одного. Так в четверг отчитались представители ГУ МВД по региону.

Полицейский получил ранение 15 октября вблизи Сенной площади в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, сотрудник шел домой с тренировки и заметил группу из двух мужчин и девушки с алкогольными напитками. Молодые люди справляли нужду в переулке Бойцова. Патрульный возмутился поведением горожан. После этого один из парней ударил его ножом в область живота, а также повредил голову.

Правоохранителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция Адмиралтейского района возбудила уголовное дело. Спустя полмесяца уголовный розыск задержал 19-летнего студента второго курса, который приехал учиться в Петербург из Томска.