В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала пресс-служба ведомства по Татарстану.

По версии следствия, три высокопоставленных сотрудника полиции напали на молодую девушку-дознавателя ночью 29-30 октября. Они позвали 23-летнюю подчиненную в кабинет, а затем несколько часов насиловали на рабочем месте - в Уфимском отделе МВД. Оказавшись на свободе, дознаватель пожаловалась на обидчиков в Следственный комитет.

Пострадавшая указала на 51-летнего начальника отдела по Уфимскому району, руководителя того же учреждения по вопросам миграции 34 лет, а также их коллегу - 50-летнего начальника из Кармаскалинского района. Трех подозреваемых оперативно задержали - определяется мера пресечения свободы. Следователи проверяют обстоятельства и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. Для контроля за ситуацией в Уфу направились сотрудники ГУ собственной безопасности МВД. Как подчеркнула представитель министерства Ирина Волк: в случае подтверждения вины чиновники будут уволены по статье.