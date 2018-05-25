В Челябинске школьника подозревают в убийстве 21-летней сестры

Юношу уже задержали. Об этом 17 октября пишет пресс-служба СУ СК по региону.

По версии правоохранителей, во вторник на территории Челябинска произошло убийство. В доме в Курчатовском районе 17-летний парень несколько раз ударил ножом свою старшую сестру. 21-летняя горожанка погибла от от полученных ранений. Вероятно, напасть на сестру молодого человека побудил длительный конфликт в семье.

Против несовершеннолетнего подозреваемого возбудили уголовное дело по 105 статье УК. В настоящее время следователи готовятся предъявить школьнику обвинение и добиться от суда меры пресечения свободы. В то же время, они продолжают выяснять обстоятельства и причины происшествия.