Мать сестёр Хачатурян рассказала об их жизни под домашним арестом
После окончания очередного судебного заседания касаемо резонансного дела об убийстве отчима тремя падчерицами подсудимых отправили под домашний арест.
На данный момент сёстры Хачатурян находятся в отдельных квартирах и не могут общаться между собой. Мать девочек Аурелия Дундук заявляет, что младшая дочь Мария проживает вместе с ней, так как является несовершеннолетней, а две старших живут за МКАД.
Женщина заявила - момент встречи был радостным, однако она приезжает к ним нечасто. Аурелия отмечает, что первое время сёстры боялись выходить на улицу, однако страхи были напрасными. Также женщина благодарит судейскую коллегию за переизбрание меры пресечения, однако понимает, что в любой момент её снова могут сменить.
Мать девочек боится представить, что произойдёт, если сестёр вновь отправят в колонию, так как они являются домашними детьми. Аурелия напомнила, что 17 октября пройдёт очередное судебное заседание, так как стороне обвинения не нравится домашний арест, под которым находятся подсудимые.