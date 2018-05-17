Мужчина выстрелил сотруднику в голову при ограблении салона связи в Новосибирске

Сегодня, 15:26 \\ Криминал

Подозреваемый пытался украсть мобильный телефон, но встретил яростное сопротивление персонала. Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

 Инцидент произошел 11 октября в салоне сотовой связи на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. По версии следствия, примерно в 12:20 мужчина вошел в помещении и начал изучать витрину. Подоспевшего менеджера клиент попросил показать один из телефонов. Получив устройство в руки, подозреваемый извлек из сумки пистолет и прицелился в сотрудника.

Угрожая оружием, он попытался скрыться с места преступления. Однако ограблению помешал другой менеджер. Молодой человек схватил подозреваемого за вооруженную руку. Однако потенциальный грабитель успел выстрелить. Пуля попала в голову сотруднику салона, стоявшему в стороне. Прибывшая бригада "скорой помощи" увезла ещё живого пациента 26 лет. А участковый полицейский вскоре задержал подозреваемого. Правоохранители выяснили, что 32-летний задержанный проживает в Калининском районе и ранее был судим. Против него возбудили уголовное дело по признакам разбоя, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство. Оружие передали на экспертизу.

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Автор - Александр Лубяной
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