Химик из Калининграда собирался взорвать суд самодельной бомбой

Его планам помешали сотрудники областного УФСБ. 10 октября пресс-служба ведомства обнародовала подробности дела.

Житель Калининграда подозревался в совершении преступления. В беседе со знакомыми мужчина объявил, что собирается взорвать здание суда самодельной бомбой. По его мнению, теракт спровоцировал бы общественный резонанс, напугал судей и помог ему остаться безнаказанным. Правоохранители узнали о замысле и предотвратили его.

Подозреваемый оказался химиком по образованию. При обыске в его жилище нашли литературу об изготовлении взрывных устройств, а также различные химикаты и элементы. Судебные эксперты установили, что с упомянутым набором можно собрать осколочно-фугасную бомбу. В производстве взрывчатых веществ злоумышленнику могли помочь знания и навыки в области органической химии. Более того, мужчина несколько раз испытывал самодельные устройства в лесу, а взрывы записывал на видео.

В мае Московский окружной суд приговорил преступника к лишению свободы за подготовку к теракту и незаконное хранение взрывчатки. Ближайшие пять лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. Сторона защиты попыталась обжаловать решение в Верховном суде. Но Судебная коллегия по делам военнослужащих приговор для химика сохранила без изменений.