Следователя МВД по особо важным делам застрелили у собственного дома

10 октября Евгения Шишкина скончалась в одном из дворов Подмосковья. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации источников, следователь Управления на транспорте МВД по ЦФО застрелили у дома в поселке Архангельский Красногорского района. Неизвестный ранил подполковника в шею на выходе из её собственного подъезда. Telegram-канал Mash отмечает, что пуля настигла Евгению Шишкину в автомобиле.

Следователь занималась особо важными делами о мошенничествах и финансовых махинациях. В январе 2018 года неизвестные уже покушались на её жизнь, но Lexus сгорел без владелицы. Mash связывает неудавшееся покушение с громким расследованием о перевозке наркотиков в поездах. По непроверенным данным, тогда в поджоге подозревали родственников главного фигуранта дела.