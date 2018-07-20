В Киеве посетители кафе в ходе драки подстрелили двух охранников

Сегодня, 15:40 \\ Криминал

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробности происшествия приводит пресс-служба полиции со ссылкой на главу Дарницкого управления Сергея Чернышева.

 По предварительным данным, 6 октября в 4:25 трое посетителей в нетрезвом состоянии начали шумно выяснять отношения в зале. Два сотрудника охраны кафе попытались усмирить гостей, однако нарвались на отчаянное сопротивление. Началась драка, в ходе которой подозреваемый выхватил пистолет. Он подстрелил одного из охранников в ногу, а другого - в руку.

Сейчас пострадавшими занимаются медики одной из больниц Киева. Полицейские задержали троих дебоширов, изъяв на месте происшествия огнестрельное оружие и отработанные гильзы. Предметы проанализируют эксперты. О событиях того утра они узнали у свидетелей. Теперь стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Против лидера "Мужского государства" возбудили дело об экстремизме

 Нижегородские правоохранители увидели в постах группы "ВКонтакте" признаки разжигания ненависти к женщинам. Об этом пишет пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В Омске грабитель напугал сотрудницу магазина пластиковым пистолетом

 Полиция задержала подозреваемого и возбудила два уголовных дела. Подробности...

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

Власти Великобритании спасли мужчину, которого 40 лет держали в рабстве

 Все это время он жил в сарае на территории графства Камбрия. О происшествии стало...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ