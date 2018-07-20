В Киеве посетители кафе в ходе драки подстрелили двух охранников

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подробности происшествия приводит пресс-служба полиции со ссылкой на главу Дарницкого управления Сергея Чернышева.

По предварительным данным, 6 октября в 4:25 трое посетителей в нетрезвом состоянии начали шумно выяснять отношения в зале. Два сотрудника охраны кафе попытались усмирить гостей, однако нарвались на отчаянное сопротивление. Началась драка, в ходе которой подозреваемый выхватил пистолет. Он подстрелил одного из охранников в ногу, а другого - в руку.

Сейчас пострадавшими занимаются медики одной из больниц Киева. Полицейские задержали троих дебоширов, изъяв на месте происшествия огнестрельное оружие и отработанные гильзы. Предметы проанализируют эксперты. О событиях того утра они узнали у свидетелей. Теперь стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.