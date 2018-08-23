Против лидера "Мужского государства" возбудили дело об экстремизме

Нижегородские правоохранители увидели в постах группы "ВКонтакте" признаки разжигания ненависти к женщинам. Об этом пишет пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано о возбуждении уголовного дела об экстремизме против 27-летнего жителя Саратовской области. По данным СК, подозреваемый в одной из квартир в Нижнем Новгороде вместе с единомышленниками создал в соцсети группу. На этой площадке он в открытом доступе публиковал текст, фотографии и видеозаписи, направленные на возбуждение ненависти к противоположному полу. Об этом свидетельствуют лингвистические и психологические особенности материалов.

Издание "Лента.ру" предположило, что речь идет о лидере группы "Мужское государство" Владиславе Позднякове. Мужчину задержали 28 сентября сего года, о чем свидетельствует запись в сообществе. В арендованной квартире предполагаемого экстремиста провели обыски. А затем его арестовали на пять дней за мелкое хулиганство.