Власти Великобритании спасли мужчину, которого 40 лет держали в рабстве

Все это время он жил в сарае на территории графства Камбрия. О происшествии стало известно Daily Mail.

4 октября государственный орган Великобритании GLAA провел рейд в городе Карлайл и наткнулись на ветхую хозяйственную постройку, выкрашенную в зеленый цвет. Как оказалось, внутри долгое время держали 58-летнего мужчину. По предварительным данным, он угодил в рабство, когда ему исполнилось 18 лет.

Около 40 лет пострадавший обитал внутри сарая. Предполагаемые рабовладельцы поставили внутри обогреватель, телевизор, стул и матрас для сна. Представители власти спасли британца из рабства и передали его медикам для обследования физического и психического состояния. Тем временем в ситуации разбираются сотрудники полиции и Национального агентства по борьбе с преступностью.