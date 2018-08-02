В Омске грабитель напугал сотрудницу магазина пластиковым пистолетом

Полиция задержала подозреваемого и возбудила два уголовных дела. Подробности происшествия привела пресс-служба УМВД по региону.

По информации правоохранителей, в ночь на 3 октября молодой мужчина вошел в один из магазинов Омска на улице Осминина. Сначала он попросил разменять крупную купюру, а затем набрал продуктов. Но вместо оплаты он выхватил оружие и потребовал от сотрудницы выручку, пригрозив расправой. Злоумышленник напугал продавщицу. Но перед тем, как отдать грабителю деньги, женщина нажала на тревожную кнопку.

Полицейские отправились по вызову, но преступника в магазине не застали. Зато собрали важные улики: записи с камер наблюдения, следы обуви и отпечатки пальцев. В итоге они выявили причастность 23-летнего горожанина, который ранее привлекался к ответственности именно за грабежи. Правоохранители узнали, что в этот раз мужчина угрожал пластиковым, а не огнестрельным пистолетом.

Они предполагают, что накануне задержанный совершил еще одно преступление - украл 23 тысячи рублей из цветочного киоска на улице 10 лет Октября. По словам пострадавших, он забрал деньги из кассы, пока сотрудник отходил за букетом к холодильнику. Вполне возможно, что парень совершал и другие преступления.