Подмосковье: полиция разогнала сходку криминальных авторитетов

В одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района Московской области полицией была разогнана преступная группировка. По предварительным данным, задержанные занимались покровительством криминальных дел бизнесменов.

В ходе операции были задержаны 29 мужчин, у 2 уроженцев Средней Азии было изъято около 5 грамм героина. Подозреваемые доставлены в отделение полиции, обстоятельства выясняются. Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, что ведет к лишению свободы сроком до 15 лет.

В Брянске 10 банкиров осудят за изготовление поддельных документов. По предварительным данным, подозреваемые ограбили банк на 29 млн руб. За 3 года подельники провели финансовые махинации на сумму более 650 млн рублей.

Так же преступная группировка с главарем из Москвы ввезла в Приморье около 500 мигрантов из Китая и Вьетнама. Они нелегально занимались подготовкой необходимых документов, дающих право получать коммерческие визы для въезда в РФ.

В Ангарске девушка, организовавшая преступную группировку в количестве пяти человек, получит срок свыше десяти лет. Банда совершила налёт на магазин, как сообщает ГУ МВД Иркутской области. Ранее она уже была судима за угон, остальные участники ОПГ получили от четырех до семи лет.