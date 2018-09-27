Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян

Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца, раскрыли подробности жизни девушек после выхода из-под ареста. Сейчас обвиняемые проживают в разных квартирах и не строят никаких планов на будущее.



27 сентября Басманный суд изменил меру пресечения сёстрам Хачатурян. Девушек освободили из-под ареста, но наложили запрет на определенные действия. Крестина и Ангелина не появляются на улице, хотя суд предоставил им такую возможность. Однако младшая сестра Мария пользуется своим правом и понемногу начинает осваиваться после произошедшего. Девушка выходила на прогулку в сопровождении своей матери.

Суд запретил сестрам поддерживать связь даже по телефону. На данный момент решается вопрос о переводе Марии в школу, находящуюся возле дома её матери.

Напомним, что сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца. Тело мужчины было найдено 27 июля. Мера пресечения, вынесенная судом, действует до 28 декабря.