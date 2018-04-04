В Москве нашли грабителя магазина благодаря шелухе от семечек

Московские правоохранители завершили поисковую операцию подозреваемого в ограблении торговой точки. Напомним, инцидент произошел в двух соседних магазинов – по продаже цветов и материалов для кальяна.

Владельцы заявили о краже с цветочного магазина 51 тысячи рублей, а со второго магазина – 20 тысяч рублей с ноутбуком и четырьмя вейпами. Во время обследования места инцидента полицейские сделали вывод, что помещения не были охраняемыми, но имелась система видеонаблюдения. Также следствием были обнаружены улики от вора, а именно шелуху от подсолнечных семечек, а также отпечатки пальцев, следы обуви и одежды.

По окончанию поиска правоохранительными органами был задержан тридцатилетний мужчина, который проживает в Люберцах. Согласно материалам уголовного дела обвиняемому инкриминируют кражу. Ведётся расследование.