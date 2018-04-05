Житель Астрахани оставил растяжку с гранатой в машине бывшей девушки

Таким образом он пытался отомстить за разрыв отношений. О ситуации рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Как выяснили правоохранители, молодые люди встречались около двух лет и расстались в декабре 2016 года. В ночь на 22 февраля 2017 года житель Астрахани прокрался к автомобилю своей бывшей возлюбленной, взломал замок и оставил внутри опасный подарок. Утром пострадавшая села в салон машины и заметила на пассажирском сидении растяжку из ручной гранаты и проводов.

Девушка весьма испугалась возможного взрыва и тут же покинула свой автомобиль. Она отправилась в квартиру к своему соседу и рассказала ему об угрозе. Мужчина выслушал и тут же позвонил в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам угрозы убийством и быстро отыскала подозреваемого. Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к лишению свободы в колонии-поселении сроком на 1 год и 8 месяцев. Приговор пока законную силу не приобрел.