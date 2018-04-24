Житель Ростова ударил знакомого "розочкой" на глазах у прохожих

Сегодня, 16:15 \\ Криминал

Инцидент произошел 30 июля в Западном жилом массиве. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

 Несколько прохожих стали свидетелями убийства на улицах Ростова. По данным правоохранителей, двое мужчин познакомились на Коммунистическом проспекте и начали употреблять алкогольные напитки возле дома №37. Во время беседы у них случился конфликт. Около 16:30 мужчина помоложе разбил стеклянную бутылку о пордюр и ударил своего нового знакомого "розочкой" в область шеи. От тяжелого ранения 50-летний пострадавший умер на месте на глазах у свидетелей.

Сразу после этого вероятный преступник бросил тело убитого и убежал. Однако вскоре полицейские задержали подозреваемого и установили личность. Им оказался 39-летний местный житель, уже имеющий судимость за уголовные преступления. Против него возбудили уголовное дело. В настоящее время предполагаемый убийца содержится под стражей.

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Автор - Александр Лубяной
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