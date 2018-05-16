В Астрахани тяжелая плита с памятника Ленину свалилась на 2-летнюю девочку

Правоохранители проверили обстоятельства инцидента и возбудили уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

4 июля бетонная плита весом около 20 килограмм свалилась с памятника Владимиру Ленину и свалилась на ребенка, гулявшего в парке культуры в Трусовском районе. В результате 2-летняя девочка получила тяжелые травмы и попала в больницу с переломом бедра.

Следователи Астрахани подозревают в халатности заместителя главы бюджетного учреждения "Зеленый город". По предварительной информации, чиновник с декабря 2016 года знал об опасном состоянии памятника, однако не проконтролировал ремонт объекта, чем создал реальную опасность для жизни и здоровья горожан. Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства и собирать материалы по делу.