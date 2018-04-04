68-летний пенсионер изнасиловал третьеклассницу в Ленобласти

30 июля мать 8-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Волосовском районе Ленобласти. 31-летняя женщина из села Медниково обвинила мужчину из Раглиц в сексуальном преступлении против её дочери-третьеклассницы. По её информации, 68-летний пенсионер изнасиловал девочку в собственном доме.

Правоохранители приняли заявление и вскоре задержали подозреваемого на месте вероятного преступления. Они возбудили уголовное дело по 132 статье Уголовного кодекса РФ и ведут расследование происшествия. Им предстоит установить степень вины пожилого жителя Ленобласти и передать материалы в районный суд.