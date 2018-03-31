Житель Горно-Алтайска украл у соседки трех хаски ради алкоголя

Полицейские Республики Алтай отыскали подозреваемого и вернули щенков хозяйке. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщина из Горно-Алтайска пожаловалась в полицию на пропажу трех малышей хаски с её частного участке. Заявительница оставила щенков закрытыми в вольере после кормежки, а когда вернулась - собаки бесследно исчезли. Правоохранители приняли заявление и после проверки заподозрили мужчину, живущего по соседству.

Местного жителя задержали и допросили. Он признался, что ради личной наживы украл трех щенков у соседки, пока той не было дома. Животных он быстро продал другим людям, а полученные деньги потратил на алкоголь. Через него же полицейские вышли на покупателей и изъяли у них хаски, которых тут же передали владелице. Против предполагаемого вора возбудили уголовное дело по признакам кражи с нанесением крупного ущерба. По подсчетам пострадавшей, общая стоимость щенков составляет около 45 тысяч рублей.