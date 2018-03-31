В Рязани мужчина с автоматом АК-74У грозил расправой парикмахеру

Сегодня, 12:38 \\ Криминал

27 июля полицейские Советского района отправились на вызов в местный салон красоты. Подробности ситуации рассказала пресс-служба регионального УМВД.

 По данным ведомства, 35-летний житель Рязанской области вошел в заведение с претензиями к сотрудникам. Его возлюбленной пожаловалась на плохое качество услуг, и мужчина решил отомстить. Выждав, когда в зале не будет клиентов, подозреваемый начал выяснять отношения с парикмахером, а затем и вовсе достал из пластикового пакета АК-74У. При помощи автомата он грозил собеседнице физической расправой.

Пострадавшая сильно испугалась за свою жизнь. Она почувствовала запах алкоголя и предположила, что посетитель решился на преступление в состоянии опьянения. Женщина сумела позвонить своей подруге и вкратце сообщить об инциденте. Предприимчивая собеседница вызвала по адресу полицию.

Правоохранители Рязани вскоре задержали мужчину с оружием в руках. Автомат оказался качественной имитацией АК-74У и серьезной опасности для парикмахера не представлял. Однако против обладателя возбудили уголовное дело по признакам угрозы убийством. По решению суда его арестовали на время расследования.

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Автор - Александр Лубяной
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