В Сети появились кадры ограбления турагентсва в Петербурге

Сегодня, 11:06 \\ Криминал

27 июля двое мужчин ворвались в здание и похитили дневную выручку. Об этом сообщают городские СМИ.

 Ограбление произошло примерно в 19:45 в доме №35 на проспекте Просвещения в Петербурге. Злоумышленники появились в офисе турагентства с пистолетами в руках. Один скрыл лицо под капюшоном толстовки, а второй - кепкой и медицинской маской. По ходу преступления они надели на руки перчатки.

 

Угрожая оружием, предполагаемые грабители потребовали деньги от сотрудницы учреждения. Выполнив приказ, испуганная женщина спряталась под рабочим столом. После этого злоумышленники забрали 80 тысяч рублей и убежали из кадра.

Сотрудница турагентства, как видно на опубликованном в Сети видео с камер наблюдения, выбралась из своего укрытия, выглянула за дверь и начала звонить. По данным СМИ, в полиции уже возбудили уголовное дело и начали искать подозреваемых.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Омске коллекторы грозятся изнасиловать горожанку за долги экс-сожителя

 Как рассказала женщина, её донимают сотрудники компании "Северный Кавказ". Угрозы начали поступать с 6 июня.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

На Камчатке жена с любовником убили мужа и забетонировали его труп

 Тело мужчины, залитое бетоном, было найдено в подвале дома на улице Труда в поселке...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

В Казахстане поместили под стражу третьего подозреваемого в убийстве Дениса Тена

 Суд принял решение об аресте фигуранта уголовного дела на время расследования. 27 июля...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ