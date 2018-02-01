В Сети появились кадры ограбления турагентсва в Петербурге

27 июля двое мужчин ворвались в здание и похитили дневную выручку. Об этом сообщают городские СМИ.

Ограбление произошло примерно в 19:45 в доме №35 на проспекте Просвещения в Петербурге. Злоумышленники появились в офисе турагентства с пистолетами в руках. Один скрыл лицо под капюшоном толстовки, а второй - кепкой и медицинской маской. По ходу преступления они надели на руки перчатки.

Угрожая оружием, предполагаемые грабители потребовали деньги от сотрудницы учреждения. Выполнив приказ, испуганная женщина спряталась под рабочим столом. После этого злоумышленники забрали 80 тысяч рублей и убежали из кадра.

Сотрудница турагентства, как видно на опубликованном в Сети видео с камер наблюдения, выбралась из своего укрытия, выглянула за дверь и начала звонить. По данным СМИ, в полиции уже возбудили уголовное дело и начали искать подозреваемых.