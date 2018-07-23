Трех жителей США застрелили в доме престарелых

27 июля неизвестный открыл огонь в городе Робстаун в штате Техас. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на главу полиции Эрасмо Флореса.

Около 19 часов полицейские прибыли по вызову в городской дом престарелых. Они обнаружили, что на территории учреждения застрелили трех человек: женщину и двух мужчин. Медики также прибыли к месту происшествия, однако они лишь констатировали гибель всех пострадавших. Ещё двух мертвых жителей США нашли в доме человека, умершего в результате инцидента.

СМИ предполагают, что среди погибших оказался и сам злоумышленник. Однако Эрасмо Флорес эту информацию не раскрывает в интересах следствия. Они лишь подчеркнул, что угроза для населения устранена. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах и мотивах, а также устанавливают личности пострадавших.