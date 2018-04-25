В Самарской области воспитатель дала девочке жидкость для посуды и ждет суда

Сотрудники регионального СУ СК завершили расследование этого инцидента. Так 27 июля отчиталась пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что 20 октября минувшего года в Самарской области отравилась воспитанница сельского детского сада "Чебурашка". Пятилетний ребенок подошел к воспитателю с просьбой чего-нибудь попить. Сотрудница заведения взяла со стола наполненную чашку и дала ребенку, не проверив содержимое. В итоге пострадавшая выпила жидкость для дезинфекции посуды и получила тяжелую травму.

Медики выявили у ребенка ожог стенок желудка и пищевода 2-3 степени, что является тяжкой травмой. В связи с этим полицейские возбудили уголовное дело и обвинили женщину в профессиональной халатности. Материалы уже передали в суд Ставропольского района. Воспитатель ждет заседания, на котором решится её судьба.