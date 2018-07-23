В Казахстане поместили под стражу третьего подозреваемого в убийстве Дениса Тена

Суд принял решение об аресте фигуранта уголовного дела на время расследования. 27 июля об этом заявил заместитель руководителя казахстанской Генеральной прокуратуры Марат Ахметжанов.

На днях правоохранители Казахстана задержали третьего человека, который может быть причастным к убийству знаменитого фигуриста Дениса Тена. Его личность не раскрывается. По данным источника, его обвиняют в недонесении на преступников. Решением суда всех подозреваемых поместили под стражу. Полиция собрала все необходимые доказательства, которые прокуратуре предстоит проверить на законность.

Напомним, обладатель бронзовой медали за Олимпийские игры в Сочи 2014 года умер 19 июля от ножевого ранения. Медики госпитализировали Дениса Тена и пытались спасти ему жизнь, однако травма оказалась смертельной. По версии следствия, спортсмен столкнулся с ворами, которые пытались открутить зеркала на его автомобиле. Произошла драка - и злоумышленники воспользовались холодным оружием. После задержания двое подозреваемых сознались в преступлении и отдали правоохранителям ножом, которым могли ранить Дениса Тена.