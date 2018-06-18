В Омске коллекторы грозятся изнасиловать горожанку за долги экс-сожителя

Как рассказала женщина, её донимают сотрудники компании "Северный Кавказ". Угрозы начали поступать с 6 июня.

Сначала с жительницей Омска связался незнакомец, который пытался получить контакты её экс-сожителя. Горожанка разорвала отношения с бывшим возлюбленным ещё 7 лет назад и больше с ним не встречалась. Впрочем, она пообещала известить собеседника, если должник выйдет на связь.

Но этим мирным разговором давление на омичку не прекратилось. Видимо, коллекторы не смогли выйти на самого мужчину. Поэтому потребовали 700 тысяч рублей с его бывшей гражданской супруги. Они заявили, что женщину фигурирует по кредитному договору в качестве поручителя. Один из коллекторов периодически начал звонить и грозиться расправой. В частности - изнасилованием.

Пострадавшая засомневалась и связалась с бывшим. Тот сообщил, что выплачивает долг по исполнительному листу в службе судебных приставов. После очередной порции угроз, омичка написала заявление в полицию, подтвердив свои слова аудиозаписями телефонных разговоров с коллекторами. Правоохранители завели уголовное дело. По данным "Комсомольской правды", подозреваемые оперативно заблокировали SIM-карты и аккаунты в соцсетях. Они перестали тревожить самой заявительнице, однако по ночам звонят её сыновьям 10 и 13 лет, будят, а затем бросают трубку.