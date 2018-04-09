В Архангельске мужчина скончался после того, как его избили и изнасиловали трое знакомых

Отмечается, что это произошло во время праздничного застолья в феврале текущего года. Против нападавших возбудили уголовные дела сразу по трем статьям.

Как стало известно, в Архангельске трое знакомых изнасиловали и избили своего друга во время праздничного застолья. Отмечается, что мужчины в возрасте от 28 до 31 года распивали алкогольные напитки, а затем решили поиздеваться над своим другом. Так, сначала они избили собутыльника, затем раздели и по очереди изнасиловали, при этом снимали процесс на видео.

Сразу же после этого они начали шантажировать товарища этими интим-видео, требуя огромную сумму денег. Отмечается, что денег получить им так и не удалось, потому что мужчина скончался в результате полученных травм от избиения и изнасилования.

Правоохранителям удалось задержать всех троих злоумышленников, в отношении них возбудили уголовное дело сразу по трем статьям, ведется дальнейшее расследование. Материалы дела готовятся для передачи дела в суд.