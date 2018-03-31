В Красноармейске 15-летняя девушка угодила в больницу после секса с 19-летним

В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка решилась заняться сексом с 19-летним парнем. Половой контакт произошел 18 июля дома у последнего по взаимному согласию. В ходе процесса у 15-летней жительницы Красноармейска открылось кровотечение. С таким щекотливым повреждением горожанка угодила в областную клиническую больницу Саратова.

Следователи Заводского района задержали молодого человека 1999 года рождения и начали привлекать его к уголовной ответственности. Подозреваемый сознался в нарушении закона и рассказал правоохранителям подробности происшествия.