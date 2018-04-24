В Иркутской области группа два года рыла тоннель для похищения нефти из магистрали

Уголовное дело передали в суд, где обвиняемых могут посадить в колонию сроком до 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда Ангарска.

По данным правоохранителей, группа из пяти человек решили создать тоннель под магистральный нефтепровод "Красноярск-Иркутск". Мужчины интенсивно рыли подземный проход одними лишь лопатами. За два года они продвинулись на 125 метров. Представители власти обнаружили предполагаемых преступников всего в трех метрах от магистрали благодаря бдительности сотрудников компании "Транснефть-Восток".

Жителей Иркутской области задержали в тоннеле в феврале текущего года. Против них возбудили уголовные дела по признакам кражи и подготовки к преступлению. Возраст обвиняемых составляет от 33 до 47 лет.