В Воронежской области из-за самолечения родителей погиб трехмесячный ребенок

Отмечается, что родители не возили ребека к врачу, а лечили его только жаропонижающими средствами. В результате такого лечения малыш умер через три дня.

Как стало известно, в Воронежской области суд признал виновными в смерти трехмесячного ребенка его родителей. Отмечается, что к смерти младенца привело самолечение, которым увлеклись 42-летние мама и папа. Следователям удалось выяснить, что в декабре 2017 года ребенок заболел, у него началась рвота, лихорадка и диарея, однако родители не стали везти малыша в больницу или вызывать в скорую, а решили сами преступить к лечение.

Единственное лекарство, которое все три мучительных дня до своей смерти получал ребенок, было жаропонижающее. Несмотря на то, что улучшений не наступало, родители не спешили вызывать врача. В результате, младенец скончался, вскрытие показало, что причиной смерти стала острая кишечная инфекция, которая привела к обезвоживанию организма, а затем и к отеку головного мозга.

Правоохранители арестовали родителей погибшего ребенка, суд приговорил 42-летнего отца к 6 месяцам исправительных работ, а 42-летняя мать отделалась 10 тысячами рублей штрафа.