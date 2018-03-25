В Вологде женщина нанесла 35 ножевых ранений попрошайке за непристойное предложение

Оскорбленная женщина нанесла попрошайке около 35 ножевых ранений, в результате чего он погиб на месте происшествия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как стало известно, в апреле текущего года 59-летняя жительница Вологды поздним вечером вышла в магазин и наткнулась на мужчину, который просил денег на выпивку. Пожалев его, женщина решила пригласить мужчину к себе переночевать, где они вместе распивали спиртные напитки.

Как только 58-летний гость охмелел, он начал делать хозяйке квартиры непристойные предложения. Это оскорбило женщину и она схватилась за нож. В порыве ярости женщина нанесла попрошайке более 35 ножевых ранений, в результате чего тот погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции отправили преступницу на психологическую экспертизу, которая не выявила никаких отклонений. Было возбуждено уголовное дело, решается вопрос о тюремном заключении.