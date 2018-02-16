Буйный мужчина напал на знакомого со штыковой лопатой

Пострадавший получил около 10 ударов. Об исходе уголовного дела поведала пресс-служба областной прокуратуры.

34-летнего мужчину лишили свободы на 4,5 гола за беспричинное избиение знакомого 30 апреля в селе Душатин. Следствие установило, что житель Брянской области напал на 29-летнего пострадавшего без какой-либо мотивации и начал бить по рукам и голове.

Раненного гражданина госпитализировали в тяжелом состоянии. Суражский районный суд рассмотрел материалы дела и принял решение поместить буйного обвиняемого в колонию общего режима. Правоохранители отметили, что преступление было совершено из хулиганских побуждений да ещё и с предметом, используемым в качестве оружия.

В апреле преступное деяние с лопатой совершил также житель Тюмени. На глазах у детей он ударил пса лопатой в бок. Зверя спасли волонтеры из организации животных.