В Саратовской области женщина обвинила любовника в изнасиловании, чтобы скрыть измену

Женщина оговорила своего любовника только для того, чтобы скрыть факт измены от своего сожителя. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбывание срока условно.

Как стало известно, в январе текущего года в полицию Базарного Карабулака Саратовской области обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила о том, что ее изнасиловал 54-летний мужчина. По ее словам, это произошло во время застолья с друзьями, мужчина отвел ее в сторону, начал домогаться, а затем изнасиловал.

После того, как прошла очная ставка между потерпевшей и предполагаемым насильником, женщина призналась, что занималась сексом с подозреваемым добровольно и он является ее любовником. По ее словам, обвинить мужчину в изнасиловании ей пришлось только ради того, чтобы ее нынешний сожитель не узнал об измене.

Судебные экспертизы также подтвердили ее слова и подозреваемого отпустили, а женщину приговорили к шести месяцам лишения свободы за ложный донос и обвинение в тяжком преступлении, с отбыванием наказания условно.