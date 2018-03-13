В Челнах мужчина восемь часов удерживал взаперти и насиловал женщину

Жительница Челнов пережила самые страшные восемь часов в своей жизни. Сразу же после того, как ей удалось вырваться на свободу, она сразу же пошла в полицию.

Как стало известно, в Челнах 42-летнюю женщину в период с 8 по 9 июля удерживал в запертой квартире и насиловал 36-летний мужчина. Практически все это время пленница подвергалась жестоким издевательствам со стороны неизвестного. Ей было страшно представить, что злоумышленник может с ней сделать, потому она пошла на отчаянные меры и начала предпринимать попытки к спасению. После того, как ей чудом все же удалось вырваться из плена, женщина сразу же обратилась за помощью в полицию.

Следователям удалось задержать злоумышленника, в отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. В настоящий момент в отношении преступника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следствие продолжается.