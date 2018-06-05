В Омске 27-летний рецидивист затащил в кусты и изнасиловал бездомную женщину

Задержанный отказывается признавать свою вину, утверждая, что интимная связь между ним и 29-летней бездомной была «по обоюдному согласию». Между тем, потерпевшая этого не подтверждает и винит мужчину в изнасиловании.

Как стало известно, 7 июля в полицию Омска обратилась 29-летняя женщина, которая не имеет постоянного места жительства. Она заявила, что на нее напал мужчина. Якобы, на улице Певцова он затащил ее в кусты. Там мужчина избил свою жертву, после чего ее изнасиловал.

Полиция осмотрела место происшествия, о котором рассказала бездомная. Там полиция нашла следы преступления. Уже в скором времени полисмены задержали подозреваемого, им оказался 27-летний рецидивист. Мужчина уже имеет судимость за воровство. Свою вину он отрицает, однако бездомная женщина настаивает на его виновности. Проверки и расследование продолжается. Полиция возбудила уголовное дело, если вина мужчины будет доказана, то ему может грозить до 6 лет тюрьмы.