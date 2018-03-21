Пьяный житель Пермского края избил и изнасиловал свою пожилую мать

В пресс-центре СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали, что расследование по данному инциденту уже завершено, дело передали в суд. Житель Очерского района подозревается в том, что он надругался над своей престарелой матерью, предварительно ее избив.

По данным следствия, инцидент случился в марте этого года. Мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками, находился в запойном состоянии. В один из дней своего чрезмерного распития алкоголя, он решил надругаться над собственной матерью.

Мужчина нанес женщине несколько ударов, после чего, когда та не смогла сопротивляться, он ее изнасиловал. Следователи завершили расследование уголовного дела, в котором подозреваемым является житель Пермского края.

Дело об избиении и изнасиловании пожилой женщины передали в суд. По данным СМИ, сыну пострадавшей, который подозревается в совершенном преступлении, может грозить серьезный срок тюремного заключения.