В Нововоронеже 31-летняя мать задушила своего ребенка сразу после рождения

Женщина родила ребенка дома, а затем закрыла новорожденному нос и рот рукой, подождала, пока он перестанет дышать и выбросила на мусорку. Тело малыша спустя два дня нашли, а через время вышли и на мать ребенка, о странном поведении которой сообщили коллеги.

Как стало известно, в Нововоронеже 31-летняя женщина задушила своего ребенка сразу после рождения. Первые схватки у нее случились дома, скорую злоумышленница решила не вызывать и рожать в домашних условиях. Как только малыш появился на свет, она сразу же его схватила и стала зажимать руками нос и рот для того, чтобы он перестал дышать. Придя в себя, мать спрятала тело новорожденного в пакет и отнесла на мусорку, где его обнаружили через два дня.

На следующий день после родов женщина пришла на работу для того, чтобы написать заявление об уходе, и коллеги обнаружили отсутствие живота. Они поинтересовались, как чувствует себя малыш и почему она не находится в больнице, однако внятного ответа так и не получили. Заподозрив неладное, они обратились в полиции и выяснилось, что правоохранители как раз разыскивают мать выброшенного на помойку ребенка.

Во время допроса преступница заявила, что ребенок уже родился мертвым, однако экспертиза показала следы насильственной смерти. Вскоре женщина во всем призналась и суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, так как у нее есть еще один ребенок.