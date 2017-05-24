В Приморье брат неоднократно насиловал свою маленькую сестру

Отмечается, что мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю сестру, используя ее беспомощное состояние. Теперь ему придется провести в тюрьме 17 лет.

Как стало известно, житель Яковлевского районе Приморья оказался в тюрьме после того, как его обвинили в изнасиловании собственной малолетней сестры. Следствию удалось установить, что летом прошлого года мужчина во дворе своего дома наблюдал за маленькой сестрой, которой в тот момент было не более трех лет. После длительных раздумий он решился на изнасилование, после этого он неоднократно совершал насильственные действия в отношении малышки, при этом пользовался беспомощным состоянием ребенка.

Вскоре удалось также выяснить, что впервые осужденный надругался над девочкой в то время, когда ей было всего 2,5 года. О том, кто сообщил о произошедшем остается неизвестным, однако правоохранителям все же удалось задержать преступника и представить его перед судом. В ходе судебного разбирательства его приговорили к 17 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года.