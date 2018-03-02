В Калининграде мужчина до смерти искусал и забил любовницу из-за того, что она ушла из клуба

Для расправы над "провинившейся" возлюбленной мужчина использовал зубы и кулаки. Отмечается, что он сначала покусал любовницу, а затем уже до смерти забил кулаком.

Как стало известно, осенью прошлого года житель Калининграда вместе со своей возлюбленной отправился в клуб, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщине надоело и она отправилась домой, при этом не предупредила своего молодого человека. После того, как мужчина заметил отсутствие любовницы, он рассердился и отправился домой, где и застал "провинившуюся" девушку.

Там он начал расспрашивать, почему она покинула клуб и даже не предупредила, однако девушка не смогла ответить на этот вопрос. Взбешенный ухажер тут же бросился на любовницу и начал ее кусать, а затем несколько раз ударил кулаком по голове. Как только пострадавшая потеряла сознание, он вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали ее смерть.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, которое уже рассмотрели в суде. Так, суд приговорил жителя Калининграда к 12 годам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии строгого режима.