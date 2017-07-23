В Магнитогорске рабочий забил молотком 15-летнюю дочь хозяев из-за отказа в сексе

Следователи полагают, что мужчина начал домогаться к школьнице, однако изнасиловать ее не удалось, потому он решился на убийство. Правоохранители уже задержали, ведется следствие.

Как стало известно, в Магнитогорске произошло жестокое убийство 15-летней школьницы. Отмечается, что родители девочки купили квартиру в доме по улице 50 лет Магнитки и наняли 27-летнего рабочего для того, чтобы сделать ремонт. 22 июня он позвонил хозяевам квартиры и попросил, чтобы они приехали и помогли ему занести стройматериалы, однако женщина и мужчина оказались на работе, потому решили послать к рабочему свою 15-летнюю дочь. Что произошло в квартире пока остается неизвестным, однако через несколько часов после того, как девочка пришла, рабочий позвонил соседям и сообщил о трупе.

По его словам, он ненадолго отлучился в магазин, а когда вернулся, школьница уже была мертва. На место происшествия вызвали сотрудники полиции, которые тут же задержали 27-летнего парня. На теле погибшей девочки нашли многочисленные травмы, нанесенные тупым предметом.

По предварительным данным, молодой человек предложил девочке заняться сексом, после отказа решился на изнасилование. Когда и это ему не удалось, то схватил молоток и забил школьницу. Данная версия проверяется следствием, ведется дальнейшее расследование по факту ЧП.