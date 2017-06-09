70-летняя бабушка собрала "банду" и ограбила банк

70-летняя пенсионерка собрала сообщников и организовала ограбление банка. На такой поступок женщина согласилась ради любимой внучки.

В молодости Ирина Сергеевна работала в социальной службе, целью которой была помощь пенсионерам. После этого женщина устроилась на работу в страховое агентство. Сейчас она тоже не сидит на месте и всегда находит себе занятия.

Во главу всего Ирина Сергеева всегда ставила семью. После того, как сына пенсионерки посадили в тюрьму за незаконную продажу оружия, ее снохе и внучкам потребовалась финансовая помощь. Недавно одна из внучек Ирины Сергеевны вышла замуж, в связи с чем новоиспеченному семейству потребовалось жилье.

Любвеобильная бабушка решила взять на себя эту заботу и достать деньги на квартиру для внучки, пусть и незаконным путем. Женщина решила утроить ограбление банка, но дя этого ей потребовались соучастники. Пенсионерка не стала далеко ходить и позвала с собой «на дело» внука подруги и бывшую коллегу, на данный момент работающую в банке.

Придумав план, банда приступила к действию. Одним ранним утром в отделение банка вбежал мужчина в капюшоне и солнцезащитных очках. Объявив сотрудникам учреждения об ограблении, он потребовал деньги. Украв 530 тысяч рублей, похититель вышел из банка и сразу снял капюшон. Так как население деревни составляет всего 950 жителей, парня узнали и сразу сообщили о его преступлении в отдел полиции.

Молодой человек «с поличным» сдал организатора ограбления и рассказал, что кассир выдала ему деньги в файлике. Против участников преступления возбуждено уголовное дело. Им грозит 7 лет колонии.