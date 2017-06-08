В Челябинске мужчину задержали за изнасилование девочки в Миассе

Полицейские добились успеха спустя два дня после объявления подозреваемого в розыск. Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на инсайдеров в МВД.

По данным правоохранительных органов, 20 июня 34-летний мужчина совратил 10-летнюю девочку в Миассе. Вечером он схватил жертву в подъезде дома на Ильмен-Тау в районе Машгородок, а затем затащил в подвал и изнасиловал.

Предполагаемого педофила объявили в розыск и ночью 22 июня задержали в Челябинске. Против него возбудили уголовное дело по признакам изнасилования несовершеннолетнего лица. Как сообщают источники, в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские ожидают решения суда о мере пресечения на время расследования.