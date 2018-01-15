В Техасе женщина пыталась продать в секс-рабство восьмилетнюю дочку

44-летняя американка общалась на сайтах знакомств с разными мужчинами, предлагая им провести время с её ребёнком за 100 долларов.

Полиция Техаса впервые заинтересовалась происходящим в конце декабря 2017 года. Тогда к правоохранителям обратился один из предполагаемых клиентов злоумышленницы, продемонстрировав полную переписку. По его словам, он намеренно долго общался с матерью восьмилетней девочки, чтобы информации в сообщениях хватило для начала расследования этого преступления. 12 июня 2018 года женщину арестовали.

Кроме попытки продажи ребёнка, ей вменили также и запись эротических роликов с участием себя и дочери. Были обнаружены два таких видео. Стоит отметить, что, по словам дочки обвиняемой, секс-рабыней она всё-таки не стала. Девочка, отвечая на вопросы полиции, заявила, что к неё не прикасались посторонние в интимных местах, и она также ничего такого не делала. Однако правоохранители предположили, что злоумышленница могла проделывать такое не только со своей дочерью, сумев всё-таки заработать на других детях.