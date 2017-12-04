Разбойник ради наживы гонял топором жителей Курганской области

Его не остановила даже запертая дверь - под руками мужчины она превратилась во обломки. Об этом сообщает сайт администрации Шадринска.

По информации правоохранителей, в январе разбойник пришел к двум жителям Курганской области с целью наживы и угрозами пытался отнять у них три тысячи рублей. Пострадавшие ухитрились закрыть комнату, где сидел злоумышленник, и сбежать. Тогда обвиняемый разломал дверь топором и начал гонять своих жертв по округе, угрожая им физической расправой. Он нашел их на следующий день и снова потребовал деньги с ножом в руках.

Полицейские возбудили против мужчины уголовное дело по факту насильственного разбоя и угрозы убийством. Они выяснили, что задержанный ранее был судим за уголовное преступление. Изучив материалы дела, Шадринский районный суд приговорил рецидивиста к лишению свободы сроком на пять лет. Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии особого режима.