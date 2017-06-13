"Валдайский людоед" предстанет перед судом

В Новгородской области арестован гражданин 1995 года рождения за совершенное жестоое убийство и надругательство над телом потерпевшей.Дело так званого «валдайского людоеда» передано в местный суд.



Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта. Молодой человек пришел в гости кженщине, с которой они начали распивать спиртные напитки. В разгаре конфликта, обвиняемый несколько раз ударил женнщину молотком иножом. Жертва скоропостижно скончалась.

После убийства преступник решил надругаться над телом, расчленив его и растрепанировав череп. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Напомним, что ранее убийца был признан «поэтом года» в частной организации Российского союза поэтов. Как известно, руководство сообщества публикует всех желающих за их счет.