Житель Коми из-за свиньи отрубил лапу собаке и получил наказание

В Печорском районе нетрезвый хозяин покалечил собственного пса под Новый год. Подробности дела передает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 31 декабря житель села Соклово в Республике Коми забил и разделал поросенка. Оставив мясо на веранде частного дома, мужчина отправился к знакомому, чтобы отметить приближение праздника. Спустя несколько часов он вернулся в нетрезвом виде и обнаружил, что его свинью обглодали собаки. Дворовой пес по кличке Буян не только допустил собачий пир в незапертом хозяйском помещении, но и стал его активным участником.

Осознав увиденное, селянин рассвирепел и прогнал чужих животных. А своего питомца он решил жестоко наказать за проступок. Мужчина поймал Буяна за заднюю лапу и отрубил её топором. О покалеченном псе узнали правоохранители. Они провели расследование и привлекли хозяина к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. На судебном заседании в городе Печора подсудимый получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.