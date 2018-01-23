Житель Петербурга пытался убить сожительницу кипятком

Подозреваемого арестовали в рамках уголовного дела. Об этом пишут городские СМИ со ссылкой на источники в МВД.

По предварительным данным, 44-летний житель Санкт-Петербурга ночью 16 мая поссорился со своей сожительницей и пытался убить её в квартире по улице Маршала Захарова. Он облил любовницу кипятком сзади, из-за чего 46-летняя женщина получила ожоги ног и спины 3-ей степени.

Пострадавшую госпитализировали 27 мая и диагностировали тяжелое состояние. Медики отправили сигнал в полицию. Правоохранительные органы задержали аппаратчика химического предприятия "Новохим". 19 июня против него возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство. По ходатайству следствия, мужчину поместили в СИЗО, где он ожидает суда.