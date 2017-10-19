Житель Кузбасса не смог вспомнить причину ссоры, из-за которой убил жену

Полиции злоумышленник рассказал, что в момент убийства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В скором времени ему предстоит предстать перед судом.

Как стало известно, В Кузбассе 56-летний мужчина зверски расправился со своей женой во время пьяной ссоры. Примечательно, что в настоящий момент он не может вспомнить причину, по которой поругался со своей женой, так как был сильно пьян. Житель Киселевска убежден в том, что он первый начал ссору, так как его жена была вполне спокойной и сдержанной.

По его словам, в порыве ярости он нанес супруге удар сзади в голову, из-за чего она потеряла сознание. Причиной смерти послужила позвоночная спинномозговая травма, а так как подсудимый сразу же после избиения жены отправился спать и не вызвал скорую, то тогда, когда врачи приехали, женщину спасти не удалось.

Также злоумышленник сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем, полностью признал свою вину и оказался на скамье подсудимых. Уже в скором времени состоится суд над преступником.