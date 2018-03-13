В Башкирии мужчина убил пенсионерку после попытки изнасилования и скрылся в лесу

Это произошло сразу после того, как женщина отказалась занимать ему деньги на выпивку. Теперь ему предстоит провести в тюрьме долгих 17 лет.

Как стало известно, летом прошлого года житель Башкирии после распития спиртных напитков захотел "продолжения банкета", однако денег на выпивку у него не оказалось. Тогда он направился к пожилой соседке и попросил денег в долг, однако та ему отказала. Сразу же после отказа пьяный мужчина набросился на пенсионерку с целью изнасилования, что ему не удалось.

Оказалось, женщина не собиралась ждать, когда сосед закончит над ней издеваться, потому оказала сопротивление. В порыве гнева мужчина начал избивать старушку, нанося ей удары кулаками по разным частям тела. Как только пенсионерка перестала дышать, он проверил ее дом, нашел заначку в 16 тысяч рублей и скрылся.

Он уехал из села, на эти деньги купил себе новую одежду и выпивку, после чего укрылся в лесу от преследования полиции. На след его удалось выйти спустя некоторое время, подозреваемого арестовали и он во всем признался. Теперь 30-летнего злоумышленника приговорили к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима.